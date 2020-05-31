В США отправили на орбиту ракету SpaceX с астронавтами NASA: как прошел исторический запуск

В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции. Запуск произошел по плану - в 22:22 по киевскому времени субботы, 30 мая.
За процессом запуска наблюдают миллионы людей во всем мире. На космодром прибыл и президент США Дональд Трамп. После запуска первая ступень ракеты без проблем вернулась на Землю на платформу Of Course I Still Love You, а космонавты продолжили свой полет к МКС.
Позже космический корабль успешно отделился от второй ступени носителя Falcon 9 и направился к Международной космической станции.
Первый запуск должен был состояться в среду, 27 мая. Однако его тогда отложили из-за неблагоприятных погодных условий.
Отметим, впервые за 9 лет двое американских астронавтов отправились на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле. NASA не разрабатывала новый корабль для полетов на МКС, а объявила конкурс среди частных компаний - в 2014 году в нем победили Boeing и Space X. При этом, тестовый полет Starliner, который разработала Boeing, был неудачным, зато тестовый запуск Сrew Dragon от Space X прошел успешно.
В марте 2019 года состоялся первый полет Crew Dragon к МКС - испытательная миссия SpaceX Demo-1. Корабль доставил продукты на станцию и вернул нужные грузы на Землю. Вместо астронавтов на борту находился манекен в скафандре.
Аппараты Crew Dragon - многократные, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию их использовать только однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.
Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
На борту Crew Dragon: пилот, 49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли. Херли был членом экипажа миссии STS-135 Atlantis — последнего (это было 8 июля 2011 года) до сих пор полета американцев в космос на своей ракете/корабле. После этого проект Space Shuttle закрыли.