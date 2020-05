В США отправили на орбиту ракету SpaceX с астронавтами NASA: как прошел исторический запуск

В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции. Запуск произошел по плану - в 22:22 по киевскому времени субботы, 30 мая.

За процессом запуска наблюдают миллионы людей во всем мире. На космодром прибыл и президент США Дональд Трамп. После запуска первая ступень ракеты без проблем вернулась на Землю на платформу Of Course I Still Love You, а космонавты продолжили свой полет к МКС.

Позже космический корабль успешно отделился от второй ступени носителя Falcon 9 и направился к Международной космической станции.

Первый запуск должен был состояться в среду, 27 мая. Однако его тогда отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, впервые за 9 лет двое американских астронавтов отправились на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле. NASA не разрабатывала новый корабль для полетов на МКС, а объявила конкурс среди частных компаний - в 2014 году в нем победили Boeing и Space X. При этом, тестовый полет Starliner, который разработала Boeing, был неудачным, зато тестовый запуск Сrew Dragon от Space X прошел успешно.

В марте 2019 года состоялся первый полет Crew Dragon к МКС - испытательная миссия SpaceX Demo-1. Корабль доставил продукты на станцию и вернул нужные грузы на Землю. Вместо астронавтов на борту находился манекен в скафандре.

Аппараты Crew Dragon - многократные, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию ​​их использовать только однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.

Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

На борту Crew Dragon: пилот, 49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли. Херли был членом экипажа миссии STS-135 Atlantis — последнего (это было 8 июля 2011 года) до сих пор полета американцев в космос на своей ракете/корабле. После этого проект Space Shuttle закрыли.