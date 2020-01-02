В США семья случайно "приготовила" вместо пиццы змею в духовке

Змея разрушила планы семьи из штата Северной Каролины (США) «быстро» поужинать в понедельник вечером.

Об этом пишет The News&Observer. Американцы предварительно подготовили духовку, чтобы разморозить пиццу.

Через 10 минут семья почувствовала ужасный запах. Как оказалось, в духовку попала змея и уже начала жариться.

По словам Роберта Хелма, змея была 18 дюймов длиной.

Мужчина сразу вынес мертвое существо, тогда как его жена Эмбер закрылась в соседней комнате с двумя детьми. Пара не может точно сказать, насколько долго змея находилась внутри духовки.

Женщина рассказала, что последний раз пользовалась прибором на Рождество – и тогда в нем не было никаких змей.

Супруги считают, что сначала змея была живая и сгорела во время прогревания духовки, поскольку ее рот был широко открыт, словно она пыталась выбраться и укусить невидимого врага.

«Я не довольна тем, как умерла змея. Это печальный конец жизни для любого существа», – сказала Эмбер.