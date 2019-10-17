В США заметили редчайшую птицу

В американском городе Порт-Сент-Люси на фото сняли птицу с редчайшим окрасом. Об этом сообщает Naples Daily News.

Редкую особь в штате Флорида заметила преподаватель фотографии Трейси Уоркман. Женщина увидела необычную птицу с ярко-желтыми перьями в начале октября. Затем птица вернулась вновь, и женщина успела ее снять.

По словам профессора биологии Обернского университета Джеффри Хилла, это представитель вида красный кардинал. Но его перья стали желтого цвета из-за редкой генетической мутации.

Также специалист отметил, что таких особей замечают в среднем не чаще трех раз в год.