В Тбилиси обнаружено древнее захоронение

На окраине Тбилиси в пластах земли, размытой в результате повреждения дренажной трубы, обнаружили древнее захоронение.

Археологическая служба Национального агентства защиты культурного наследия, которая изучит обнаруженное захоронение, считает, что оно может открыть еще одну страницу многовековой истории грузинской столицы.

"В результате первичного осмотра обнаруженного объекта были выявлены четыре могильника, в которых находилась керамическая посуда и металлические украшения", - говорится в сообщении на сайте Национального агентства.

По предварительным оценкам археологов, найденные предметы культурного наследия могут относиться к эллинистической эпохе (концу IV века до нашей эры).

"Квалифицированное заключение об артефактах и датировании захоронений, а также их культурологическая оценка будет подготовлена агентством в ближайшее время", - сказано в сообщении ведомства.

Согласно археологическим данным, территория, где находится Тбилиси, город с более чем 1500-летней историей, была населена людьми ещё в IV тысячелетии до н. э.