В Турции из-за пандемии перенесли начало туристического сезона

03 апреля 2020 г. 15:00
Источник: УНИАН
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Из-за пандемии коронавируса власти Турции решили перенести начало туристического сезона с конца апреля на конец мая.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала cnnturk.

"Наш прогноз – перенос на конец мая. Это показывает текущая ситуация", – отметил министр.

По его словам, как ожидается, туристический сезон в этом году начнется с активизации внутреннего туризма, который ожидается на праздник Рамазан, празднование которого начинается 23 мая.

Специалисты туристической отрасли также прогнозируют активацию сезона ближе к началу лета и рассчитывают на внутренних туристов.

А вот иностранных туристов не следует ожидать к середине лета, прогнозируют они.

 

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