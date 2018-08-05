В Турции назвали причины бойкота Евровидения

Турция не откажется от бойкота международного песенного конкурса Евровидение из-за того, что конкурс является "угрозой моральным ценностям" турецкого общества.

Об этом сообщает издание Hürriyet со ссылкой на гендиректора турецкого государственного телеканала TRT Ибрахима Ерена.

Одной из причин такого утверждения стала победа австрийца Тома Нойвирта, известного под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, в 2014 году.

"Как общественное телевещание мы не можем в 21:00, когда дети еще не спят, показывать в прямом эфире кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он и мужчина, и женщина", – отметил чиновник.

Ерен также считает, что в EBU (Европейский вещательный союз – прим. ред.) царит "ментальный хаос", в котором виновато его руководство.

По его мнению, Европейский вещательный союз "отступает от собственных ценностей", в результате чего другие страны также покидают международный песенный конкурс.

Другой причиной бойкота является несогласие Турцией с системой голосования.

Напомним, Турция объявила Евровидению бойкот в 2012 году в знак несогласия с изменением системы голосования.

Согласно действующим правилам, голоса в равной степени разделяются между жюри и зрителями.

Кроме того, в финал автоматически проходят представители пяти стран, платящих самые высокие взносы в EBU: Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия.