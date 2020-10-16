В Украине ожидаются дожди: прогноз погоды на выходные

В выходные, 17-18 октября, на территории Украины прогнозируют дожди. Температура воздуха повысится до 23 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 17 октября, дожди с грозами прогнозируют на всей территории страны.

На западе днем будет 8-12 градусов тепла, а ночью - +4...+8. На севере температура воздуха повысится до 11-14 градусов тепла, а ночью - до +6...+9.

На востоке и в центральной части страны температура воздуха повысится до 16-23 градусов тепла, а ночью - до +9...+12.

На территории южных областей днем будет 18-22 градуса тепла, а ночью - +11...+16.

В Киеве в этот день будет +10...+12, а ночью - +7...+9.

В воскресенье, 18 октября, на территории северной и западной части страны днем будет +5...+9, а ночью - +4...+7.

На востоке и юге днем ожидается 15-20 градусов тепла, а ночью - от +9 до +13. В центральных областях днем будет +9...+13, а ночью - +6...+8.

В Киеве днем будет +7...+9, а ночью - +5...+7.