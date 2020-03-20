Похолодание в Украине: в Харьковскую область придет дождь со снегом - прогноз погоды

В ближайшие двое суток погода в Украине изменится: ожидается похолодание, дожди с переходом, кроме южной части, в снег, местами с образованием снежного покрова и гололедицы, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В субботу, 21 марта, ночью в западной части, днем в Украине, кроме восточных областей, дождь, вечером в западных и северных областях с мокрым снегом, днем в Карпатах значительный снег. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях 0-3° мороза, днем в западных и северных областях 4-9° тепла, на остальной территории 7-12°, на юге местами до 16° тепла, в Карпатах в течение суток 0-5° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем временами дождь с переходом вечером в мокрый снег. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была 20,3 тепла в 1974г., самая низкая ночью 20,0 мороза в 1942г.

В воскресенье, 22 марта, погода в Украине изменится.

В западных, северных и Винницкой областях небольшой мокрый снег ( в Карпатах ночью значительный снег), температура снизится ночью до 0-5 ° мороза, днем до 3° тепла - 2° мороза;

в центральных и Харьковской областях ожидается дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0-5 ° тепла;

на остальной территории умеренные дожди, температура в течение суток 4-9 ° тепла.

етер северный, на востоке юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве погода также изменится. Ожидается небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура снизится: ночью до 0-5 ° мороза, днем от 3° тепла - 2° мороза.