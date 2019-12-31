В Украине полностью запретят использование животных в цирках

31 декабря 2019 г. 18:18
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский  обнадежил украинцев обещанием полного запрета животных в цирке. Это означает, что больше не будет издевательств при "дрессировке", которая, как известно, всегда сопряжена с физическим насилием н6ад животными.

По словам министра, все животны будут переданы в специальные реабилитационные центры, а цирк останется без животных - просто цирком, где будут демонстрировать свои уникальные умения люди.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам".

Бородянский написал об этом на своей странице в в Facebook, где он подвел своеобразный итог своей работы на посту министра.

Напомним, В марте в столице запретили передвижные цирки с животными. На данный момент, кроме Киева, запрет на переездные цирки поддержали Львов, Николаев, Днепр, Луцк и другие города. В Украине, как и во всем мире, усиливается движение за права животных.

 

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