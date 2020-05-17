В Украине в начале недели будет ветрено и дождливо – прогноз погоды

В ближайшие сутки, 18 мая, вследствие перемещения атмосферных фронтов на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер.

Как сообщает в воскресенье Укргидрометцентр, в понедельник, 18 мая, ночью в Украине, кроме запада, Винницкой и Одесской областей, днем в северных, Харьковской и Луганской областях пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на юге и востоке до 13°, днем 14-19°, в южной части и Закарпатье 18-23°; в Карпатах ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 7-11° тепла.

В Киеве - ночью и во второй половине дня местами небольшой дождь; днем порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 мая самая высокая температура днем была 32,1 в 1909 г., самая низкая ночью 3,0 в 1941г.

19 мая в Украине - без осадков, лишь в северной части днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами - гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в южной части 7-12°; днем в северной части 14-19°, на остальной территории 17-22°, в юго-западной части до 25°.

В Киеве 19 мая ночью - без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами - гроза.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 6-8°, днем 16-18°.

17 мая в 9 часов утра температура воды в Чёрном и Азовском морях была зафиксирована в пределах 14-19°, в Днепре возле Киева - 14°.