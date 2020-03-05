В Украину идет весеннее потепление: прогноз погоды

05 марта 2020 г. 11:44
4 просмотра

В Украину идет весеннее потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в пятницу, 6 марта, почти по всей территории Украины, кроме Киева и и Черниговской области без осадков, а температура воздуха днем поднимется почти до 15 градусов тепла.

Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Как отмечается, температура в западных областях ночью 6 марта от 2° тепла до 1° мороза, днем 7-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 15°.

На Харьковщине температура ночью, 6 марта, будет в передлах 4-6 градусов тепла, днем- 13-15 градусов.

Ветер юго-восточный 5-10 м\с.

Осадков также не ожидается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.