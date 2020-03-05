В Украину идет весеннее потепление: прогноз погоды

В Украину идет весеннее потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в пятницу, 6 марта, почти по всей территории Украины, кроме Киева и и Черниговской области без осадков, а температура воздуха днем поднимется почти до 15 градусов тепла.

Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Как отмечается, температура в западных областях ночью 6 марта от 2° тепла до 1° мороза, днем 7-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 15°.

На Харьковщине температура ночью, 6 марта, будет в передлах 4-6 градусов тепла, днем- 13-15 градусов.

Ветер юго-восточный 5-10 м\с.

Осадков также не ожидается.