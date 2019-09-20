В Украину идут заморозки.

Об ухудшении погодных условий в Украине сообщается на сайте ГосЧС Украины.

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября в Карпатах в воздухе будут заморозки до 0-2°.

Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы - заморозки до 0-3°

По Киевской области ночью 21 сентября на поверхности почвы заморозки до 0-3 ° (I уровень опасности).

Напомним, в среду, 18 сентября, в Ивано-Франковской области на горе Поп Иван - одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - выпал снег.

По данным метеорологов, после резкого похолодания в Украину придет потепление, которое называется "бабье лето".