 

В Украину идут заморозки

20 сентября 2019 г. 11:16
1 просмотр

В Украину идут заморозки.

Об ухудшении погодных условий в Украине сообщается на сайте ГосЧС Украины.

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября в Карпатах в воздухе будут заморозки до 0-2°.

Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы - заморозки до 0-3°

По Киевской области ночью 21 сентября на поверхности почвы заморозки до 0-3 ° (I уровень опасности).

Напомним, в среду, 18 сентября,  в Ивано-Франковской области на горе Поп Иван - одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - выпал снег.

По данным метеорологов, после резкого похолодания в Украину придет потепление, которое называется "бабье лето".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.