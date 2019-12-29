В "Укрзализныце" рассказали, сколько украинцев встретят Новый год в поездах

Новый Год в поездах встретят почти 17 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализници".

"На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", — отмечается на сайте.

Всего в новогоднюю ночь по Украине будут курсировать 126 пассажирских поездов.

Согласно данным соцопроса, 67% украинцев проведут новогоднюю ночь дома, 16,5% отправятся в гости к родственникам или друзьям. 2% будут отмечать Новый год в одиночестве, в интернете проведут новогоднюю ночь - 0,5% украинцев. По 1% украинцев отправятся в новогоднее путешествие по Украине или за границу. 3% украинцев заявили о том, что отмечать не будут, отправятся пораньше спать, 6% украинцев еще не определились с планами.

В среднем украинцы планируют потратить на новогодний стол 1400 гривень. Среди самых желанных пожеланий на Новый год украинцы отметили здоровье (49%), мир в стране ( 40%), благополучие в семье ( 29%), достаток ( 24%), хорошую работу пожелали 16% украинцев.