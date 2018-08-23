В воскресенье в центре Харькова временно запретят движение транспорта

С 6:00 до 17:00 26 августа движение транспорта на некоторых центральных улицах Харькова будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением соревнований по триатлону «Iron Way».

Изменение маршрута движения коснется и ул. Героев Труда - на участке от ул. Барабашова до ул. Шевченко, ул. Шевченко - на участке от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко, ул. Матюшенко, Журавлевского спуска, ул. Веснина - на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской, ул. Сумской - на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, Белгородского шоссе и ул. Академика Курчатова.

Движение будет восстанавливаться поэтапно после прохождения спортсменами трассы.

Также с 7:30 до 9:00 26 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, в связи с чем движение троллейбусов будет организовано так:

№2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - пл. Конституции;

№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой помощи.

Кроме того, движение троллейбусов будет запрещено с 9:00 до 14:00 по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Проскуры, в связи с чем троллейбусы будут ходить так:

№2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - парк им. Горького;

№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - парк им. Горького.

Также, как сообщается, в этот день изменятся маршруты ряда автобусов, информацию о маршрутах которых можно узнать здесь.