В воскресенье в парке Горького отметят экватор лета

15 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького харьковчане будут отмечать праздник «Экватор лета».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В течение дня гостей парка будут традиционно обливать водой, все желающие смогут принять участие в водной битве, а также конкурсах и розыгрышах.

В 13:00 на главной сцене парка начнется конкурсно-развлекательная программа «Подводный мир», после которой перед гостями парка выступят харьковские поп-группы. Одновременно на центральной площади пройдут соревнования по аква-дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах.

Кроме того, в 13:00, 15:00 и 17:00 по центральной аллее будет проезжать поливальная машина, которая обольет всех, кто попадет под ее струи.

В горсовете отметили, что гостям, которые не хотят намокнуть, следует держаться боковых аллей парка.

В 16:00 все желающие смогут принять участие в водной баталии, а в 18:00 у главной сцены начнется пенная вечеринка.

В «Логове Билли Кида» для детей состоятся состязания парусных кораблей, которые дети изготовят самостоятельно, а также мастер-класс по изготовлению пиратского брига.

В 19:00 на главной сцене пройдет мастер-класс по латиноамериканским танцам от школы «Salsa Loca».

Завершится праздник «Экватор лета» вечерней дискотекой.