В выходной в ХПИ пройдет фестиваль науки

08 ноября 2018 г. 11:01
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Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» приглашает желающих на День открытых дверей и Фестиваль науки «Science is FUN!». 

Об этом сообщили в пресс-службе «ХПИ». 

Мероприятия состоится 11 ноября в спортивном комплексе «Политех» (ул. Алчевских, 50а). Начало - в 10:00. 

Оно пройдет в рамках празднования Всемирного дня науки за мир и развитие от ЮНЕСКО. Гостей ждут опыты, мастер-классы, мотивационные и научно-популярные лекции, а также выступление рок-групп Rebel Yell и ВЛ8. 

Кроме того, перед гостями выступит ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол.  Он расскажет о вузе, а также ответит на все интересующие вопросы. Представители приемной комиссии покажут презентации об особенностях вступительной кампании и условий приема 2019 года и презентацию Работа над ошибками поступающих 2018». Гости смогут пообщаться с преподавателями, аспирантами и студентами НТУ «ХПИ».

Программа мероприятия:

  • площадка робототехники и инжиниринга,
  • лабораторно-экспериментальная зона,
  • территория мастер-классов,
  • научно-познавательные и мотивационные лекции,
  • презентации образовательных проектов,
  • дискуссионная панель: «Профессии будущего».
  •  экспресс-тестирование ВНО,
  •  выступление рок-групп: Rebel Yell (Cover-band), ВЛ8 (Rock-band).

Участие бесплатное. 

Отметим, что Всемирный день науки за мир и развитие отмечается ежегодно 10 ноября с 2001 года. Его цель — подчеркнуть роль науки для общества, повседневной жизни человека, привлечь широкую общественность к обсуждению научных вопросов, обеспечить информированность людей о научных достижениях. Тема Всемирного дня науки за мир и развитие этого года «Наука — право человека», выбрана в честь празднования 70-й годовщины Всеобщей Декларации прав человека (ст. 27) и Рекомендации о статусе научно-исследовательских работников. Она служит напоминанием, что каждый человек имеет право участвовать в научной деятельности и пользоваться её благами.

 


 

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