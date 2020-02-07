В выходные в Харькове - до 7 градусов мороза: прогноз погоды

Выходные, 8-9 февраля, в Харькове будут бесснежными, ожидается температура воздуха - до 7 градусов мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на прогноз синоптиков.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью - 10-12 градусов мороза, днем - 5-7 градусов ниже нуля.

В воскресенье - переменная облачность, без осадков, на дорогах - гололедица, ветер - 5-10 м/с, температура воздуха ночью - 10-15 градусов мороза, днем - 1-6 градусов ниже нуля.