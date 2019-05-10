В выходные в парке Горького состоится Карнавал культур

10 мая 2019 г. 14:18
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Традиционный Карнавал культур состоится в субботу, 11 мая, в парке культуры и отдыха имени Горького.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в 12:00 в Ретро-парке выступят почитатели культуры Южной Кореи с танцевальной программой. В 14:00 концерт продолжат представители китайской культуры, которые в 16:00 пройдут шествием к главной сцене.

С 15:00 гости парка смогут поучаствовать в мастер-классах по оригами, чайной церемонии, каллиграфии, обучении игры в Го, которые будут проходить на центральной аллее. Желающие смогут нанести рисунок хной и аквагрим. Во Французском парке представят свое творчество представители харьковских танцевальных школ фламенко и французской культуры.

Вечером на главной сцене пройдет гала-концерт участников Карнавала культур. Завершит фестиваль праздничная дискотека с конкурсами.

Полная программа мероприятий на выходные дни, 11 и 12 мая. 

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