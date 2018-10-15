В янтаре обнаружили улитку возрастом почти 100 миллионов лет

15 октября 2018 г. 16:55
Источник: Зеркало недели
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Ученые  из Китайского геологического университета обнаружили в кусочке янтаря из Бирмы останки улитки с хорошо сохраненными мягкими тканями.

Как сообщает N+1, с помощью радиоизотопного анализа исследователи установили, что возраст брюхоногого составляет 99 миллионов лет.

Длина тела улитки достигает шести миллиметров, а ее панциря – пяти.

По словам исследователей, это свидетельствует о том, что данная особь была очень молодой.

Из-за возраста вид улитки определить сложно, но анализ оперкулума указывает на то, что брюхоногое можно отнести к семейству циклофорид (Cyclophoridae), современные представители которой распространены в регионе.

Ученые подчеркивают, что форма тела улитки была чуть вытянутой.

По их мнению, это свидетельствует о том, что, попав в янтарь, она пыталась сбежать.

Тот факт, что на момент консервации брюхоногое было живым, может объяснить и то, почему мягкие ткани сохранились так хорошо.

 

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