В Японии начали продавать "Байден бургер"

В Японии ресторан неподалеку от военно-морской базы США в городе Йокосука в префектуре Канагава добавил в меню блюдо под названием "Байден бургер". Об этом сообщает издание Mainichi в воскресенье, 8 ноября.

В состав новинки, названной в честь кандидата в президенты США Джозефа Байдена, входят, в частности, сыр Филадельфия и картофельные чипсы из Пенсильвании – прямая отсылка к победе демократа в этом штате, которая принесла ему необходимые 270 голосов выборщиков.

Ресторан под названием "Цунами" известен своими "президентскими" бургерами: в 2009 году в его меню появилось блюдо "Обама бургер", а в 2016 году – "Трамп бургер".

Владелец ресторана Сигеру Иида намерен продавать "Байден бургер" по 19 долларов за штуку независимо от итогов президентских выборов в США.

Напомним, в ночь на 8 ноября Джо Байден объявил о своей победе на выборах. Он назвал приоритеты своей политики – борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.

В свою очередь Дональд Трамп выпустил официальное заявление, в котором говорится, что он не признает победы на выборах Байдена и "не успокоится, пока американцы не получат честного подсчета голосов, которого они заслуживают".