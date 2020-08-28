В Житомирской области обнаружили клад национального значения

В Городницах Житомирской области найдено 32 серебреника Владимира Святого и Святополка Ярополковича.

Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

"32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг. Изображение Киевского князя, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузуб в Святополка", - написал он в Фейсбук.

Алферов рассказал, что монеты были найдены при "абсолютно бытовых обстоятельствах".

Сейчас идет передача монет государству.

«Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время монеты не должны потеряться «на коридорах», а должны быть переданы в Музей. С Вашего позволения, называю это сокровище для истории и науки «Городницкими сокровищами», - добавил Алферов.

Напомним, летом прошлого года в Житомирской области нашли массовое захоронение жестоко убитых жертв большевистского террора.