«Вики любит памятники»: в Украине пройдет международный конкурс фото

Ежегодный международный конкурс фотографий объектов культурного наследия «Вики любит памятники» признан Книгой рекордов Гиннеса самым большим фотоконкурсом в мире.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Украинская часть проекта продлится с 1 по 30 сентября. Украинская часть проводится в восьмой раз, и к участию приглашаются все желающие – и любители, и профессионалы.

Конкурсный список состоит из более 87 тысяч памятников историко-культурного наследия Украины всех регионов страны и Крыма. За 7 лет конкурса было загружено более 250 тысяч свободных фотографий памятников культуры Украины.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на Викискладе - одном из сестринских проектов Википедии, сфотографировать памятник/и из конкурсных списков и загрузить эти фотографии на Викисклад с 1 по 30 сентября. Фотографии могут быть сделаны в любой момент: как во время конкурса, так и до него; главное, чтобы участники подавали на конкурс только собственные работы. Также можно грузить видеоматериалы, где изображены достопримечательности.

Призовой фонд будет распределен между авторами лучших фотографий конкурса в целом, авторами лучших фото каждого региона, участниками, которые сфотографировали наибольшее количество памятников, и победителями спецноминаций. Отдельно будут отмечаться авторы, впервые участвующие в конкурсе.

Цель проекта - собрать фотографии всех памятников культурного наследия мира для иллюстрирования статей в Википедии. В этом году конкурс проходит в 30 странах.