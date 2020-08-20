Виртуальным гемблерам: популярные онлайн-игры®

Инновации повсюду, поэтому доступности азартных игр через интернет удивляться не стоит. Здесь главное действовать в рамках закона и следить за актуальными нововведениями. Все страны Восточной Европы, в том числе и Украина, сегодня приводят в порядок свою законодательную сферу, ориентируясь на международный опыт. Наравне с наземными клубами, реформации подвергнется и онлайн-отрасль. Если об правовом регулировании можно узнать из законопроекта №2285-д, то о разновидностях интернет-гемблинга предлагаем поговорить с этой статье.

Игры на онлайн-слотах

Один из наиболее востребованных видов азартных развлечений ― слот, который является прообразом первого монетоприемника, сконструированного Чарльзом Феем. Благодаря внедрению технологических инноваций, аппарат постоянно видоизменялся. На сегодняшний день достойной альтернативой автоматическим наземным «одноруким бандитам» являются электронные версии. Однако, если первые в Украине только проходят процесс легализации, онлайн-модели мгновенных лотерей Золотой Кубок от УНЛ ― абсолютно легальный способ погрузиться в виртуальный мир.

Внешне онлайн-аппараты не отличить от реальных: их украшают сюжетами на разную тематику, от привычных фруктов и ягод до животных, египетских сокровищ и магов. Яркую графику дополняет и качественное музыкальное сопровождение. Во многих слотах при большом выигрыше пользователь сможет увидеть и услышать звон металлических монет.

Если говорить о выплатах, то в лицензированном оборудовании процент побед заложен на уровне 75-90%, а размер приза определяется величиной ставки. Новичкам организаторы онлайн-лотереи предоставляют возможность ознакомиться с принципами игры на демонстрационной версии, причем бесплатно.

Виртуальные лотоматы

Это вид привычных бумажных лотерей только в электронном варианте. Автоматизированную работу обеспечивает компьютерная система: пользователю достаточно приобрести билет, выигрышная комбинация которого с пронумерованными шарами сразу же будет отображена на мониторе. Вращать барабан нет необходимости. Одна сыгранная партия ― один билет. Украинские онлайн-лотереи привлекают креативным дизайном, возможностью проводить платежи в гривнах, небольшими минимальными ставками.

Розыгрыши

Принять участие в данном виде онлайн-развлечения может каждый зарегистрированный пользователь. Для этого гемблеру необходимо купить билет или пополнить счет на определенную сумму (лотерейный билет присваивается автоматически). В установленное время между всеми участниками будет проведен розыгрыш. Сумма призового фонда оглашается заранее, до начала лотереи. Результат определяется генератором случайных чисел.

Как играть?

В первую очередь отметим, что к онлайн-играм допускаются исключительно совершеннолетние пользователи. Им достаточно зайти на официальный сайт оператора, пройти быструю регистрацию и согласиться с установленными правилами. После необходимо пополнить счет: минимальная сумма всегда указывается на сайте. Дополнительно новым участникам предлагают бонус, от которого можно отказаться или принять его. Для разработки стратегии можно сыграть в любую игру бесплатно, запустив ее в демонстрационном режиме.

Особенности выбора площадки

Выбирая азартный ресурс, в первую очередь, следует ориентироваться на наличие лицензии. Этот документ является не только гарантией выплаты приза, но и основанием для решения возникающих споров в соответствии с законом.

К показателем надежности функционирующего сервиса также относят:

бесперебойный круглосуточный доступ;

защиту личных данных по международному протоколу SSL;

хорошую система бонусов, как для новичков, так и бывалых;

наличие программы лояльности;

службу поддержки клиентов в режиме 24/7, причем посредством онлайн-чата, отправки вопроса на e-mail или через популярные мессенджеры;

обширный выбор увлекательных слотов и лотерей.

Помимо того, онлайн-платформы завлекают упрощенной и быстрой формой регистрации, небольшой минимальной суммой пополнения и удобными способами пополнения/вывода средств. Еще одно топовое преимущество ― наличие мобильной версии, представляющей возможность провести увлекательно время независимо от времени суток и места нахождения.