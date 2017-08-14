Вкусные и целебные сладости. В Харькове открылась медовая ярмарка

Забрус, цветочная пыльца, разные сорта меда, прополис и настойки - прилавки продавцов ломятся от разнообразия пчелиной продукции. Ежегодная ярмарка традиционно совпала с Медовым спасом. С самого утра харьковчане ищут здесь любимые сладости. Самое популярное лакомство - жидкий мед.

Адель:

Вы знаете, мне больше всего нравится такой, горьковатый мед, не сладкий, в -общем-то, но мне очень понравился гречневый. С удовольствием беру, тем более он полезен для сердца, в возрасте он полезен.

Наталья:

Мне нравится акация, я покупаю акацию. Мне этот мед очень вкусен и полезен для семьи.

В этом году цены на пчелиную продукцию подскочили в среднем приблизительно на 20-30 процентов. Забрус можно купить за 100 гривен - килограмм, поллитра медовухи отдадут за 50 гривен. Липовый мед обойдется в 100-150 гривен за литр, немного дешевле - лакомство из разнотравья, около 100-120. В полтора раза подорожал гречишный и акациевый мед - его на ярмарке продают от 250 до 300 гривен -литр. Пчеловоды рассказывают, цены подскочили из-за холодов весной и в начале лета, поэтому меда этим летом гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Валентина Жукова, пчеловод:

Липа - 200 гривен литровая баночка, потому что его в этом году очень мало. Холода были. Вообще тепла не было и пчеле было трудно работать.

Татьяна Чухрай, пчеловод:

У нас было на Троицу -6 градусов в лесу - убили нам акацию морозы. Это был настолько уникальный год, что не хочется его вспоминать. Практически в три раза по всей Украине накачали меньше меда. Тара возросла, все возросло, поэтому мы вынуждены были поднять и резко поднять цены на мед.

Медовая ярмарка будет работать до 20 августа на площади Свободы в сквере напротив Госпрома. В ней принимают участие более пяти десятков пасечников из разных районов области.