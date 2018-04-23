Вместо камер и микрофонов - пневматические винтовки. На выходных прошел турнир по стрельбе между представителями местных СМИ

Утро субботы - тир стрелкового комплекса. В качестве участников любительского турнира - репортеры, операторы, журналисты газетных изданий, режиссеры монтажа и другие представители местных СМИ. Вместо "работы со словом" - инструктаж по обращению с пневматической винтовкой и техника безопасности.

Игорь Поясов, редактор газеты "Советник"

Думаю, что такие турниры, которые собирают журналистов - это очень важно. Я, конечно, держал оружие в руках, но сплочение журналистов и рассказ о том, как это здорово, когда журналист берет первый раз в руки пневматическое оружие, и дух соревнований получается, это невероятное впечатление.

Размещение мишени, выдача пулек и первые участники уже давят на курок, чтобы поразить цель.

5 выстрелов для пристрелки, а потом ещё десять - на результат. Попасть в мишень на расстоянии в сотню метров, для тех, кто в повседневной жизни, как правило, орудует ручкой, микрофонами или видеокамерами, было не так уж и просто.

Единственная уступка для слабого пола - разрешается использовать сопротивление. И хотя, в десятку били не все - были девятки, семерки и промахи - в общем, расхваливает судейство, молодежь показала довольно хороший результат.

Игорь Рыжиков, инструктор стрелкового комплекса "Сафари"

Очень хорошая стрельба. Десятки, девятки, молодец. Умеет стрелять, очень технично.

На удивление, метким из мужчин, по итогам выстрелов, оказался оператор харьковского филиала общественного телевидения. На три очка он опередил коллегу из команды АТН, который занял второе место. А вот среди девушек с несомненным преимуществом в 95 баллов первенство получила Мария Янишевская.

Мария Янишевская, режиссер монтажа ТРК "Simon"

Раніше я стріляла з пневматичного та страйкбольного пістолета. Сьогодні ми стріляли з пневматичної гвинтівки. Раніше я з неї стріляла один або два рази, просто спробувати. Сьогодні було цікаво подивитися, як інші стріляють. Від себе не очікувала такий результат.

По словам инструкторов, подобный турнир между СМИ на территории стрелкового клуба устроили впервые, но организаторы намерены сделать его ежегодной традицией.