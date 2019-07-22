 

Водные процедуры и особенное мороженое: как в Харьковском зоопарке спасают от жары животных

22 июля 2019 г. 19:52
Автор: Алина Тюхай
13 просмотров

Это бурый медведь по имени Матвей. От летней жары пушистого спасает прохладный бассейн в вольере, поэтому косолапый освежается сразу же, как только пригреет солнышко. Вообще медведи, говорят в зоопарке еще те любители поплавать, а так как вольеры медведей находятся рядом, работникам иногда кажется, что косолапые даже соревнуются между собой в заплывах.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Соревновались в мастерстве и скорости заплывов. Увидев то мы решили усилить освежающий эффект и в качестве бонуса предложили нашим медведям необычное мороженое. Заморозили мясо, рыбу и разнообразные овощи, такие как помидоры, огурцы и морковь и предложили такой необычный десерт.

Бурый мишка Матвей получил целое ведерко такого мороженого, который сотрудники закрепили на специальной цепи. Перед тем как съесть вкусности косолапый достаточно наигрался - расшатывая его в разные стороны. А вот пара гималайских медведей Бай и Бума смаковали мороженым вместе. Бай, как настоящий джентльмен отгрызал лед, чтобы Бума ела сразу рыбку.

Бегемотиха Степанида говорят, в зоопарке из бассейна вообще предпочитает не выходить, а слоны регулярно принимают освежающий душ по несколько раз в день.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

После душа у слонов песочные ванны. Подобные процедуры необходимы для гигиены животных, так как в результате на коже образуется своеобразная корочка,  которая защищает животных от ожогов и от укусов насекомых. Львы и тигры вальяжно разлегшись, неспешно наблюдают за своими владениями, а вот кому летняя жара нипочём так это кораблям пустыни верблюдам и миссисипскому аллигатору Вере  -  они такой жарой поистине наслаждаются .

Летом, по словам Жанны Сивухи, обитатели зоопарка получают сезонные овощи, фрукты, кучу зелени и различные веточки в свои вольеры.

Видео: 

Как в Харьковском зоопарке спасают от жары животных 22.07.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.