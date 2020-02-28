Ворон-говорун Карлуша из харьковского зоопарка отметил свое 15-летие

Этому пернатому-говоруну исполнилось 15 лет. Разговаривать Карлушу, рассказывает пресс-секретарь зверинца, никто не учил. Ворон сам подхватывал все, что слышал от посетителей зоопарка и пытался повторять.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Спочатку він чоловічим голосом голосно видавав нечіткі звуки, потім став вимовляти своє ім'я «Карл», а згодом і «давай - давай». Слова «давай - давай» Карлуша став промовляти, коли щось просить, найчастіше, коли бачить, що йому несуть їжу.

Ворон харчами не перебирает, любит - мяско, рыбку, вареные яйца, сыр, овощи, фрукты, орехи и другие вкусности. Не изобретая лишнего в качестве подарка, сотрудники зоопарка для именинника создали коробочку-открытку с фотографией красавчика Карлуши, внутри которой пернатого ждало вкусное угощение.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Справа у тому, що Карлуша дуже любить розбирати віники чи мітли на прутики, за цим заняттям він може проводити дуже багато часу, як тільки подарунки опинилися у середині вольєру, птах відразу приступив до дегустації смаколиків демонстративно поставивши лапку на святкову листівку, напевно, таким чином Карлуша хотів показати своєму сусідові - ворону Саші, хто сьогодні зірка.

Лидер по характеру, Карлуша главный в их холостяцкой берлоге, которую он делит с вороном Сашей. Вместе они живут уже 4 года. Поэтому и отмечали юбилей пернатого-говоруна, почти не поссорившись из-за праздничного угощения.