Возле Зеркальной струи появилась новогодняя инсталляция (видео)

В Харькове появилась тематическая инсталляция - огромный музыкальный медведь, который при нажатии на кнопку подсвечивается разными цветами.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По словам харьковчан, возле Зеркальной струи установили потрясающего новогоднего мишку. К нему можно подойти и выбрать новогоднюю мелодию.