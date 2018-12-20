Возле Зеркальной струи появилась новогодняя инсталляция (видео)

В Харькове появилась тематическая инсталляция - огромный музыкальный медведь, который при нажатии на кнопку подсвечивается разными цветами.
Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
По словам харьковчан, возле Зеркальной струи установили потрясающего новогоднего мишку. К нему можно подойти и выбрать новогоднюю мелодию.
Так, рядом с фигурой, высота которой достигает примерно 3,5 метров, установлена панель управления с тремя кнопками красного, синего и зеленого цвета. При нажатии на каждую из них начинает играть новогодняя мелодия, а сама фигурка животного мигает множеством огоньков.