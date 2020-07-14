Впервые в истории: на Полтавщине отменена Сорочинская ярмарка

Организаторы отменили проведение Национальной Сорочинской ярмарки из-за пандемии коронавируса и карантина.

Об этом сообщается на сайте ярмарки.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью Covid-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", - пояснили такое решение организаторы ярмарки.

Они добавили, что не позволят отдельным лицам, которые начали сбор подписей против проведения ярмарки, повредить имиджу мероприятия с многовековой историей.

Национальная Сорочинская ярмарка - одна из самых известных ярмарок в Украине.

Она ежегодно проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.