Врачи рассказали, вызывают ли кеды плоскостопие (видео)

В Украине с каждым годом все больше сторонников демократической обуви.

И если раньше кеды чаще всего обували рокеры и спортсмены, то теперь в них ходят на работу в офисы и на вечеринки.

Как к такой моде относятся врачи и под что обувать кеды, чтобы быть стильным, узнавала ТСН.

Ирина рассказывает, что первые кеды она обула, когда была подростком, а сейчас ей 60.

Говорит, что раньше это был спорт, а сейчас уже мода.

Александр коллекционирует кеды.

Он их собирает, реставрирует и продает.

Говорит, что покупают достаточно обеспеченные люди и покупателей с каждым годом становится все больше.

Раньше существовал миф, что носить долго кеды нельзя - будет плоскостопие, но современные врачи говорят, что эта спортивная обувь не отличается от другой.

Главное - как и где ходить.

Ортопед Олег Шепета говорит, что долгая прогулка в кедах по асфальту или бетону может вызвать болевой синдром.

Удобно и комфортно - говорят стилисты и прогнозируют, что кеды в моде будут еще несколько лет.