Врачи рассказали, вызывают ли кеды плоскостопие (видео)

В Украине с каждым годом все больше сторонников демократической обуви.
И если раньше кеды чаще всего обували рокеры и спортсмены, то теперь в них ходят на работу в офисы и на вечеринки.
Как к такой моде относятся врачи и под что обувать кеды, чтобы быть стильным, узнавала ТСН.
Ирина рассказывает, что первые кеды она обула, когда была подростком, а сейчас ей 60.
Говорит, что раньше это был спорт, а сейчас уже мода.
Александр коллекционирует кеды.
Он их собирает, реставрирует и продает.
Говорит, что покупают достаточно обеспеченные люди и покупателей с каждым годом становится все больше.
Раньше существовал миф, что носить долго кеды нельзя - будет плоскостопие, но современные врачи говорят, что эта спортивная обувь не отличается от другой.
Главное - как и где ходить.
Ортопед Олег Шепета говорит, что долгая прогулка в кедах по асфальту или бетону может вызвать болевой синдром.
Удобно и комфортно - говорят стилисты и прогнозируют, что кеды в моде будут еще несколько лет.