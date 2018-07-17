Всей семьей в Египет!®

Изумительная природа побережья Красного моря и коралловые рифы привлекают в Шарм-эль-Шейх путешественников из разных уголков земли. Многие выбирают этот курорт для семейного отдыха, поскольку климатическими условиями он сильно разнится от остального Египта, напоминая средиземноморскую Европу. Это является одной из причин, почему родители не боятся брать с собой детей в путешествие — акклиматизация проходит легко и быстро.

К одной из живописных бухт Шарм-эль-Шейха —Рас-Ум-Эль-Сид — каскадом бассейнов спускается территория OtiumHotelAmphorasSharm. CoralFamily неспроста предлагаетеготем отдыхающим,кто выбираетсемейныетуры. Здесь создана замечательная инфраструктура для полноценного, спокойного или насыщенного, отдыха с близкими.

Идеальный отдых с детьми

Сюда едут на отдых с ребенком, зная, что здесь комфортно проводить досуг даже с маленькими детьми. Гостиничные номера по запросу обеспечивают детскими кроватками, предоставляютсяуслуга стирки белья. На коралловом пляжеесть небольшая лагуна с песчаным дном, что удобно для детей. Естьтакже лифт для спуска на пляж. Если же родители не желают купать детей в море, они могут отвести их в бассейн, где оборудованы водные горки. В этом отеле действует система SunFamilyClub, а это значит, что для детей:

разработаны специальные программы: спортивные, развлекательные и развивающие;

педагоги и аниматоры знают украинский язык;

повара обучены основам детской кухни славянских традиций.

Впечатления для взрослых

В семейных турах с детьми в отелях, входящих в SunFamilyClub, никто из гостей не скучает. В OtiumHotelAmphorasSharm есть все, чем славится отдых у воды, —дайвинг, серфинг, водные лыжи, пляжный волейбол и пляжный теннис. Также есть обычный теннис для тех, кто уже умеет играть, и предусмотрены уроки для новичков. Бочча, сквош, фрескобол, фитнес, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, дартс и много других развлечений для активного досуга ждут гостей.

Жаждущим релакса предлагаются спа-центр с массажами и обертываниями, джакузи, сауны, салон красоты, а еще 5 ресторанов и 8 баров.Итальянская кухня в Bella Vista, морепродукты в Mermaid (причем прямо на берегу Красного моря), коктейли у бассейна в PalmBar или на берегу в CabanaBar и много других «вкусных»заведений.

Здесь безупречно всё— море, пляжи, развлечения для каждого члена семьи, разнообразная кухня для взрослых и питание, адаптированное для детей разных возрастов. Здесь комфортабельные номера и прекрасное обслуживание.Этот отель обязательно придется вам по вкусу!