Выбираем бензопилу для дома среди бюджетных моделей®

Как выбрать качественную бензопилу из недорогих вариантов для домашнего использования? Выбирайте оптимальную модель в интернет-магазине STROYTEH с гарантией

Выбирая бензопилу для дома, стоит обратить внимание не только на ее функционал. Многие недорогие модели производят бренды с плохой репутацией, выбирать их не стоит даже при очень низком ценнике. При подборе учитывайте производителя, срок гарантии, длину цепи и возможность настройки рабочего угла. Также следует обратить внимание на мощность мотора и его требовательность к обслуживанию.

Сегодня в бюджетной серии представлены китайские производители, многие из которых заимствуют технологии у именитых мировых брендов. Бояться китайского качества не следует, важно просто подобрать оптимальную модель для ваших задач.

Оптимальные модели бензопил для домашнего применения

Лучше присматривать универсальную модель на бензиновом топливе. Электрические варианты неплохие, но они ограничивают ваши движения и заставляют тратиться на переноски. Длина шины около 30-35 см будет достаточной, но можно взять и более длинный вариант.

Некоторые модели, которые можно добавить к сравнению, следующие:

Grunhelm GS5200M Professional. Простой вариант пилы для универсальных задач, хороший и легкий корпус, отличные комплектующие. Forte FGS-1520. Удобный в работе и обслуживании инструмент, надежный двигатель с достойной мощностью для бытовых задач. Werk WS-52PT. Данная модель доказала свою долговечность при невысоких и средних нагрузках. Нет проблем с эксплуатацией. Буковина П-5200 Professional. Хороший выбор в самом малом бюджете, китайское производство, но достойный срок эксплуатации и гарантия. Grunhelm GES18-35B. Наиболее дешевый вариант с определенными ограничениями. Подойдет, если вам нужен простейший аппарат для нерегулярных работ.

При стоимости до 2000 грн бензопилы не демонстрируют высокой функциональности. Если ваш бюджет можно повысить, стоит посмотреть на современные модели мини-пил от Bosch. Среди них есть аккумуляторные и электрические модели. Бензопилы этого бренда выходят за пределы низкого бюджета.

У одного и того же бренда в линейке представлены несколько недорогих бензопил, но далеко не каждая из них порадует вас в эксплуатации. Поэтому с выбором стоит быть осторожным.

Как не ошибиться при подборе пилы для бытовых задач?

Не покупайте слишком слабые по мощности моторы. Условная мощность менее 1800 Вт станет причиной сниженной функциональности. Также обратите внимание на рекомендации производителя. Часто уже в описании модели можно найти ряд недостатков, которые не позволят вам использовать пилу по назначению.

Если возникли сложности с подбором цепной пилы с бензиновым двигателем, обратитесь к специалистам. Например, тут https://stroyteh.ua/category/cepnye-benzopily/, вам расскажут все о представленных выше моделях