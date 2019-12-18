Выбор шланга для кальяна®

Два последних десятилетия курения кальянов стало очень популярным вариантом времяпровождения. Ранее устройства скорее привозили как сувенир или редко встречались в специальных заведениях. Сегодня - это целая традиция многих компаний, ароматный дым притягивает к себе все больше курильщиков. Многие из них выбирают вариант купить кальян для домашнего использования. Это отличное решение, если грамотно подойти к покупке и правильно выбрать основные элементы. Если о шахте и колбе есть больше информации, то вопрос как выбрать шланг для кальяна менее раскрыт. Рассмотрим основные факторы.

Выбираем шланг к кальяну правильно

Для того чтобы шланг (выбрать крутой шланг для кальяна можно тут максимально эффективно исполнял свои функции и прослужил длительные сроки при его подборе следует ориентироваться на следующие критерии:

Герметичность изделия. В независимости от материала, главным качеством шланга есть целостность. Провести проверку просто, закрыв один выход пальцем и подув во второй. Выходящий сквозь щели воздух будет слышно;

Размер шланга. К этому критерию можно отнести длину и диаметр трубки. Короткие шланги не практичны в эксплуатации. Для большой компании лучше выбирать изделие длинной около 2 метра. Более широкий диаметр позволяет проще раскурить кальян и обеспечивает легкую тягу. Но и стоимость немного больше, чем у узких вариантов;

Материал. Самыми популярными вариантами являются шланги для кальянов из: кожи, кожзама, полимеров и силикона. Кожаные изделия изготавливали в давние времена, сейчас их используют больше в традиционных моделях. Причина - кожа и кожзам быстро впитывают запахи и сложны в очистке. Более современными вариантами есть полимерные и силиконовые шланги, что имеют хорошую гибкость и легко моются. Актуальна также внешняя отделка различными материалами от бархата к металлической проволоки;

Дополнения. Большой спрос на рынке имеют шланги с охлаждающими капсулами. Курить холодный дым приятнее и лучше чувствуется вкус табачной смеси;

Уход. Очистка шланга занимает усилий, поэтому ее нюансы лучше узнать на этапе выбора изделия. Так, есть варианты что нельзя мыть. В таких шлангах запахи смешиваются и со временем их надо заменить. Современные силиконовые и полимерные трубки легко очищаются водой и специальным ершиком.

От выбора шланга к кальяну зависит не только конечный вкус, но и удобство самого процесса курения. Качественный результат можно получить с длинным, прочным шлангом из современных материалов.