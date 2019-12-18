Выбор шланга для кальяна®

Два последних десятилетия курения кальянов стало очень популярным вариантом времяпровождения. Ранее устройства скорее привозили как сувенир или редко встречались в специальных заведениях. Сегодня - это целая традиция многих компаний, ароматный дым притягивает к себе все больше курильщиков. Многие из них выбирают вариант купить кальян для домашнего использования. Это отличное решение, если грамотно подойти к покупке и правильно выбрать основные элементы. Если о шахте и колбе есть больше информации, то вопрос как выбрать шланг для кальяна менее раскрыт. Рассмотрим основные факторы.
Для того чтобы шланг (выбрать крутой шланг для кальяна можно тут максимально эффективно исполнял свои функции и прослужил длительные сроки при его подборе следует ориентироваться на следующие критерии:
Герметичность изделия. В независимости от материала, главным качеством шланга есть целостность. Провести проверку просто, закрыв один выход пальцем и подув во второй. Выходящий сквозь щели воздух будет слышно;
Размер шланга. К этому критерию можно отнести длину и диаметр трубки. Короткие шланги не практичны в эксплуатации. Для большой компании лучше выбирать изделие длинной около 2 метра. Более широкий диаметр позволяет проще раскурить кальян и обеспечивает легкую тягу. Но и стоимость немного больше, чем у узких вариантов;
Материал. Самыми популярными вариантами являются шланги для кальянов из: кожи, кожзама, полимеров и силикона. Кожаные изделия изготавливали в давние времена, сейчас их используют больше в традиционных моделях. Причина - кожа и кожзам быстро впитывают запахи и сложны в очистке. Более современными вариантами есть полимерные и силиконовые шланги, что имеют хорошую гибкость и легко моются. Актуальна также внешняя отделка различными материалами от бархата к металлической проволоки;
Дополнения. Большой спрос на рынке имеют шланги с охлаждающими капсулами. Курить холодный дым приятнее и лучше чувствуется вкус табачной смеси;
Уход. Очистка шланга занимает усилий, поэтому ее нюансы лучше узнать на этапе выбора изделия. Так, есть варианты что нельзя мыть. В таких шлангах запахи смешиваются и со временем их надо заменить. Современные силиконовые и полимерные трубки легко очищаются водой и специальным ершиком.
От выбора шланга к кальяну зависит не только конечный вкус, но и удобство самого процесса курения. Качественный результат можно получить с длинным, прочным шлангом из современных материалов.