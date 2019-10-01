Выходные в октябре 2019: когда и сколько будут отдыхать в Украине

В октябре 2019 года украинцев ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Украины, который приходится на 14-ое число.

Календарь на октябрь 2019 - общее количество рабочих дней - 22; - выходные и праздничные дни - 9.

Выходные в октябре - стандартные выходные в субботу и воскресенье - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27. - выходной в честь Дня защитника Украины - 14 октября.

Таким образом, у украинцев будут длинные выходные - с 12 по 14 октября.

Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.