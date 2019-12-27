Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных.

Новый год в 2020 году приходится на среду.

Он является Государственным праздником и будет выходным.

Также Кабмин посоветовал сделать выходными днями также 30 и 31 декабря - понедельник и вторник.

На тех предприятиях, где эти дни будут выходными, появится первый четырехдневный уик-энд.

Но 30 и 31 декабря придется отработать в предшествующие субботы.

Христианское Рождество 7 января приходится на вторник и также будет выходным.

В Кабмине предложили не работать также 6 января.

Так в календарях украинцев еще раз появятся четыре выходные кряду.

Шестое января придется отработать в субботу, 11 января.