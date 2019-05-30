Взрослый подход к обустройству детской комнаты: 3 ключевых совета®

Детская — больше, чем комната. Чтобы правильно ее оформить, мало быть дизайнером. Ведь то, с чем ребенок столкнется в период взросления, может оставить неизгладимый след на его душевном и даже физическом здоровье. Так что вооружитесь опытом детских психологов и медиков. Но не спешите погружаться в книги: мы уже собрали главные рекомендации.

Зонируйте пространство

Это не дань моде, а формирование привычки к порядку. Знаете, почему в быту многие взрослые не в силах совладать с хаосом? В детстве их этому не научили. Даже крохотная комната не повод смешивать в кучу все детские активности. Разделите ее на зоны:

Для учебы. Сделайте так, чтобы здесь ничто не отвлекало. Отдайте предпочтение спокойным тонам и не переусердствуйте с декором. Если ребенок столкнется с дилеммой: учиться или рассматривать фотографии на стене — угадайте, что он выберет. По этой же причине не ставьте стол у окна.

Для игр. Дайте волю воображению: обилие цветов и форм здесь только на пользу. Но не забудьте изолировать эту зону (например, шторкой), чтобы развлечения не отвлекали от учебы. И позаботьтесь о ящиках для хранения игрушек.

Для отдыха. В вопросах декора найдите баланс между весельем и учебным аскетизмом. Цвета выбирайте теплые и ненавязчивые.

Выбирайте эргономичную мебель

Ортопедическое кресло детское и просторный стол с регулировкой высоты — не роскошь, а средство удержать внимание и сохранить здоровье. Когда ребенок, вместо того чтобы учить уроки, ерзает на стуле, это у него не шило в одном месте. Просто ему некомфортно. Чтобы раз и надолго решить эту проблему, усадите чадо в итальянское кресло KULIK SYSTEM.

Десятки настроек помогут ему поспевать за растущим организмом, а 5-зональная система поддержки убережет этот организм от искривления позвоночника и прочих недугов. Сами создайте такое кресло в онлайн-конструкторе или купите уже готовое в одном из фирменных магазинов Киева, Львова, Одессы, Харькова, Днепра, Черкасс и Борисполя. Гарантия — до 3 лет.

Избегайте тематического дизайна

Комнаты, оформленные в антураже межпланетного крейсера или башни Рапунцель, собирают тысячи лайков в Instagram. Но дети растут быстро, а их увлечения меняются еще стремительней. Чтобы ребенок всегда был в восторге от своих покоев, создайте сдержанный, но стильный интерьер.

Как же тогда подчеркнуть текущие увлечения вашего чада? Ненавязчивыми акцентами: плакатами, тематическими аксессуарами, вышивкой на подушках и спинке кресла.