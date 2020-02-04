Юные харьковчане с нарушениями зрения выступят на концерте

Отчетный концерт музыкального отделения для детей с проблемами зрения Детской музыкальной школы №13 им. Н.Т. Коляды пройдет 7 февраля во Дворце культуры Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В нем примут участие солисты и ансамбли - победители международных и всеукраинских конкурсов и фестивалей.

Дети выступят в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» и исполнят произведения мировой классической и современной музыки, а также украинские народные песни и мелодии.

Начало концерта «От классики до современности» - в 18:00. Концерт пройдет по адресу: ул. Жен-Мироносиц, 13.