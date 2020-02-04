Юные харьковчане с нарушениями зрения выступят на концерте

04 февраля 2020 г. 17:00
12 просмотров

Отчетный концерт музыкального отделения для детей с проблемами зрения Детской музыкальной школы №13 им. Н.Т. Коляды пройдет 7 февраля во Дворце культуры Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

В нем примут участие солисты и ансамбли - победители международных и всеукраинских конкурсов и фестивалей.

Дети выступят в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» и исполнят произведения мировой классической и современной музыки, а также украинские народные песни и мелодии.

Начало концерта «От классики до современности» - в 18:00. Концерт пройдет по адресу: ул. Жен-Мироносиц, 13. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.