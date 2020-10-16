Зачем нужно SEO-продвижение сайтов на этапе разработки? Объясняет «ItUa»®

Сейчас есть одно мнение, что если вашего ресурса нет в интернете, то компании или магазина просто не существует. В связи с этим многие заказывают разработку ресурса. Вот только этого недостаточно, чтобы вас находили.

Созданный ресурс никто не знает. Так ему нужна профессиональная раскрутка в сети. Многие уже об этом задумываются после разработки. Но такой подход не совсем можно назвать правильным. Базовое SEO-продвижение сайтов нужно уже на этапе разработки. Если в этом есть некоторые сомнения, «ItUa» специально приведет несколько основных моментов, которые говорят обратное.

Почему нужно задуматься о раскрутке заранее?

Если говорить о важности продвижения на этапе разработки, то стоит выделить такие важные факторы:

Положительный результат можно увидеть гораздо быстрее. Ведь на момент запуска проект будет уже соответствовать требованиям поисковых систем. Соответственно так гораздо быстрее получите желаемые позиции.

Не нужно переделывать сайт под определенные требования. Часто бывает, что во время разработки делается одна структура. Потом ресурс приходит на продвижение и ее необходимо полностью переделывать. А потом могут выясниться еще другие моменты, которые необходимо доработать. Естественно на это опять будут тратить время.

Экономия бюджета. Теперь не нужно опять выделять деньги на необходимые доработки. Все эти моменты будут продуманы еще на этапе разработки.

С преимуществами все понятно. Теперь важно понять, какие задачи будут решены на этом этапе.

Сбор семантики – один из важных процессов. Здесь подберутся все релевантные запросы, которые соответствуют тематике ресурса. Кроме этого они будут распределены на необходимые посадочные страницы.

На основе собранной семантики и проведенного анализа легко сформировать необходимую структуру. Для этого делаются необходимые рекомендации и визуализация.

Также отдельное внимание уделяется составлению технического задания на внедрение важных требований поисковых систем. Таким образом ресурс будет соответствовать всем рекомендациям, что положительно скажется на дальнейших результатах. После выполнения этих работ проводится проверка.

Как видите, раскрутка ресурса – это важный этап и чем раньше о ней задумаетесь, тем лучше. Идеально найти компанию, которая предоставит полный комплекс услуг. С «ItUa» достигнете максимальных результатов для успешного развития бизнеса.