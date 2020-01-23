Заказать пиццу с доставкой в Виннице®

Если вы проголодались, хотите сделать перекус или угостить гостей, нужно провести в офисе важное совещание и при этом позаботиться о вкусной еде, то вам поможет доставка пиццы Винница, предлагаемая от «La П’єц». Благодаря большому ассортименту вы всегда можете заказать итальянскую пиццу на дровах, приготовленную по вашему любимому рецепту.

Чтобы предоставить вам возможность выбрать блюдо в соответствии с личными предпочтениями, в «La П’єц» готовят самые популярные разновидности пиццы в дровяной печи. Для приготовления используются свежие и высококачественные продукты – мясо, рыба, овощи, фрукты, сыр, зелень. Пицца, приготовленная профессиональными пиццайоло, отличается незабываемым и насыщенным вкусом, хрустящей корочкой, восхитительным ароматом.

Кто может воспользоваться доставкой пиццы в Виннице? Любой клиент, который хочет хорошенько подкрепиться, разнообразить свой рацион, устроить вечеринку или отпраздновать с друзьями какое-то событие, всегда может позвонить и заказать вкуснейшую пиццу с быстрой доставкой по любому адресу в Виннице.

Какую пиццу можно заказать в La П’єц?

Ассортимент рецептов действительно большой и позволяет всем сделать лучший выбор. Открыв страницу с предложенными рецептами, вы можете заказать пиццу на дровах:

вегетарианскую;

мясную;

с копченостями;

с итальянским деликатесом – ветчиной «Прошутто».

с сыром;

с грибами или баклажанами;

с нутеллой и грушей;

с перцем «Чили».

Также обратите внимание на фирменный рецепт пиццы «La П’єц», в состав которой входят:

ветчина;

колбаса «Салями»;

баварские копченые колбаски;

«Прошутто»;

сыр «Моцарелла»;

соус томатный.

Если среди ассортимента вы не найдете подходящую пиццу, то можете «собрать» индивидуальный рецепт из продуктов, которые предлагаются в «La П’єц». Так, в свою пиццу можно добавить:

мясо курицы;

филе лосося;

консервированного тунца;

свежие овощи (томаты, лук, перец болгарский или перец «Чили»);

шампиньоны;

консервированную кукурузу, оливки, ананасы;

сыры «Моцарелла», «Фета», «Дор блю», «Пармезан», «Рикотта»;

копчености (ветчину, «Прошутто», баварские колбаски, «Салями», «Пепперони»);

рукколу, другую зелень.

Готовиться пицца будет после того, как вы подтвердите оператору свой заказ. Затем свежайшее блюдо, аккуратно упакованное в специальную коробку, будет доставлено по указанному адресу в кратчайшие сроки, без лишних задержек.

Бесплатная доставка пиццы на дровах

При заказе итальянской пиццы на дровах в «La П’єц», вы получаете вкусную и качественную еду менее чем через 1 час. Обратите внимание на условия минимального заказа, которые отличаются в зависимости от адреса. Также вы всегда можете уточнить у менеджеров наличие актуальных акционных предложений, все нюансы предоставления бесплатной доставки по Виннице.