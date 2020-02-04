Защита окружающего мира в искусстве: харьковчан зовут на выставку

Персональная выставка живописи и графики Натальи Роспутько-Чеботаревой «Мое искусство» проходит в информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25). Об этом сообщили в пресс-службе Харьковског горсовета.

В экспозиции представлены лучшие произведения художницы за период творчества с 2000 по 2019 год - живопись, а также работы, выполненные в графических техниках (акварель, карандаш, тушь).

«В своих работах Наталья изображает красоту окружающего мира, подчеркивая, что мы одно целое со всем живым. Состояние нашего здоровья на физическом и духовном уровне зависит от состояния экологии. Наше отношение к этому очень легкомысленное. Мы теряем замечательный мир, загрязняя его», - отметили в центре.

Выставка будет проходить до 8 февраля.

Наталья Роспутько-Чеботарева родом из города Константиновка Донецкой области. В 2004 году окончила Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды, получив педагогическо-художественное образование.

С 2005 года активно работает как художник. Принимает участие в выставках Национального союза художников Украины, совместимых выставках города Харькова, организовывает персональные выставки живописи и графики.

Работы мастерицы находятся в частных коллекциях Украины и за рубежом.