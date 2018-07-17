Завтра в Харькове откроют памятник Людмиле Гурченко

19 июля в сквере по ул. Тринклера, 6 в Харькове откроют памятник легендарной актрисе, харьковчанке Людмиле Гурченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Мероприятие начнется в 15 часов.

Как сообщалось, памятник актрисе Людмиле Гурченко будет выглядеть в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием и скульптуры актрисы, возвышающейся над ними.

В сквере, где находится памятник, был уложен гранит, установлены лавочки и новые фонари с подсветкой.

Также сквер оснастили системой видеонаблюдения.