Завтра в Харькове откроют памятник Людмиле Гурченко

17 июля 2018 г. 10:40
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19 июля в сквере по ул. Тринклера, 6 в Харькове откроют памятник легендарной актрисе, харьковчанке Людмиле Гурченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Мероприятие начнется в 15 часов.

Как сообщалось, памятник актрисе Людмиле Гурченко будет выглядеть в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием и скульптуры актрисы, возвышающейся над ними.

В сквере, где находится памятник, был уложен гранит, установлены лавочки и новые фонари с подсветкой.

Также сквер оснастили системой видеонаблюдения.

 

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