Завтра в Харькове ожидается дождь: прогноз погоды

21 мая 2020 г. 18:12
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Завтра, 22 мая, в Харькове ожидается дождь, ночью существенно похолодает.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в городе - переменная облачность, днем - кратковременный дождь, гроза, ветер – 5-10 м/с, местами - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – 2-4 градуса тепла, днем – 14-16.

Также синоптики Укргидрометцентра предупредили о ночных заморозках в западных областях Украины.

"22-23 мая ночью в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

 

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