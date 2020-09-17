Завтра в Харькове резко похолодает: прогноз погоды

17 сентября 2020 г. 17:00
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Завтра в Харькове резко похолодает, температура воздуха существенно снизится – как ночью, так и днем.

Такой прогноз погоды в Харькове на 18 сентября озвучили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на синоптиков.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в пятницу в городе будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер - 7-12 м/с.

«Температура воздуха ночью – 10-12 градусов, днем ожидается резкое снижение до 15-17 градусов», - сказано в сообщении.

Ранее также сообщалось о том, что в Украину идут заморозки.

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