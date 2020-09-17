Завтра в Харькове резко похолодает: прогноз погоды

Завтра в Харькове резко похолодает, температура воздуха существенно снизится – как ночью, так и днем.
Такой прогноз погоды в Харькове на 18 сентября озвучили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на синоптиков.
По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в пятницу в городе будет переменная облачность, без существенных осадков, ветер - 7-12 м/с.
«Температура воздуха ночью – 10-12 градусов, днем ожидается резкое снижение до 15-17 градусов», - сказано в сообщении.