Завтра в Харькове - снег: прогноз погоды

Завтра. 9 января, в Харькове ожидается снег.

О том, какая погода будет завтра в городе, рассказали в Харьковском горсовете со ссылкой на синоптиков.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в четверг в Харькове ожидается переменчивая облачность, ночью - без осадков, днем возможен небольшой снег, а также мокрый снег, слабое налипание мокрого снега.

Как отмечается, на дорогах - местами гололедица, ветер - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – 8-10 градусов мороза, днем – 1-3 градуса ниже нуля.