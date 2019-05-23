Жалюзи от Nikoss — удобное решение для защиты помещений от яркого солнца®

Шторы на окнах нужны не только для обеспечения приватности по вечерам, когда в доме горит электрический свет, но и для защиты от дневного солнца и яркого света. К сожалению, обычные шторы справляются с этой задачей далеко не всегда — они пропускают солнечные лучи, не сохраняют комфортной прохлады в помещении. К тому же за тканевыми шторами нужен особый уход — их требуется часто стирать, чтобы ткань не накапливала на себе пыль и грязь.

По всем этим причинам многие украинцы выбирают жалюзи в Харькове. Статистика говорит о том, что около 15% жителей Харькова и других населенных пунктов предпочитают устанавливать на окна разные модели жалюзи. Приспособления обладают массой достоинств, особенно полезных в теплое время года.

Жалюзи — чем они удобнее обычных штор?

Можно выделить несколько преимуществ жалюзи, востребованных и летом, и в холодные месяцы.

Жалюзи хорошо закрывают помещение не только от нежелательных чужих взглядов, но и от яркого дневного света. С их помощью даже в самый жаркий безоблачный день можно создать в комнате приятный полумрак — и спокойно заниматься рабочими делами или смотреть фильмы, не страдая от бликов на мониторе. Жалюзи помогают сохранить в помещении комфортную температуру. Под солнечными лучами комната сильно прогревается за день, но если убрать излишки света, то и духоты в помещении не возникнет. За жалюзи очень легко ухаживать — их достаточно время от времени протирать влажной тряпкой от пыли, летящей в окно с улицы. Снимать жалюзи с окна и тем более стирать их не приходится.

Кроме того, к достоинствам жалюзи можно отнести то, что они легко вписываются в любой интерьер, подходят и для дома, и для офиса и обладают большим количеством расцветок.

Компания Nikoss предлагает жалюзи в самом широком ассортименте. В каталоге компании можно найти стандартные горизонтальные и вертикальные модели, жалюзи венус и «день-ночь», металлические и деревянные изделия, бамбуковые и джутовые жалюзи. Любая модель оснащена простой и удобной системой управления — для того, чтобы опустить или поднять жалюзи, необходимо сделать всего пару движений.

Nikoss не только предлагает к приобретению жалюзи самых разнообразных моделей, материалов и расцветок, но и осуществляет установку. Профессиональный монтаж жалюзи гарантирует, что приспособления будут выполнять свои функции без сбоев и полноценно — и прослужат на протяжении долгих лет.