Жар-птица, пингвины и пальмы: на Салтовке появился "сказочный" двор

Этот небольшой двор на Героев Труда - чуть ли не самое сказочное место во всем Харькове. Жар-птица, пингвины, пальмы, грибочки и лебеди лежат на небольшой клумбе перед подъездом - Людмила Мусиенко сделала все это из пустых пластиковых бутылок. Рассказывает, что началось все со сказочной книги внука - почти восемь лет назад.

Людмила Мусиенко, пенсионерка



Идея пришла через книжку внука. Увидела я в книжке паровозик - красивый, цветной. А дома стояли бутылочки цветные. И я решила попробовать - получится или нет. А он получился. Делалось это моими руками и ножницами - маленькие ножницы, которыми, не выпуская с рук, работала



К клумбе постоянно подходят взрослые и дети.

Светлана Рыбакова тоже украшает свой двор, однако с госпожой Людмилой соревноваться даже не планирует, наоборот - довольна, что сказочные животные радуют малышей.

Светлана Рыбакова, соседка



Молодцы! Теперь это радует не только наш подъезд, но и весь дом. И приходят дети - даже из других домов, из пятиэтажек, приходят и смотрят. Я с 7 подъезда, но я просто цветами занимаюсь. И мне говорят: ну, ты не перепрыгнешь первый подъезд. А я говорю: я не собираюсь прыгать никуда, ведь что красиво, то красиво



Играть здесь дети могут с апреля по октябрь. На зиму все это прячут, чтобы сохранить скульптуры. Но для того, чтобы сказка продолжалась даже зимой, Людмила сделала отдельную скульптурную композицию в подъезде. Она тоже пользуется большой популярностью. По словам Людмилы, многие смеются над ее трудом, однако она недоброжелателей не слушает.

Людмила Мусиенко, пенсионерка



Мы слышали со своей подругой, как говорили: этим бабулькам делать нечего, и вот они занялись этими бутылочками - только мусор создают. Знаете, было, конечно, в душе обидно. Но я такой человек, если мне чего-то хочется, если я о чем-то задумалась, то я не отступлю. Когда кто-нибудь какую-то лепту внесет свою, вот тогда он мне будет говорить, что правильно, а что неправильно.



А пока количество скульптур растет, и скоро дети смогут гулять уже под двухметровой пальмой. Ее Людмила уже почти доделала - осталось прикрепить к стволу листья и вынести пальму на улицу.