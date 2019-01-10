Животным зоопарка преподнесли праздничные коробки со вкусностями

Попугаям - праздничные коробочки с фруктами, свиньям с овощами, а хищникам - мясные туши. К необычно оформленным съедобным угощениям каждый из зверушек отнесся по-разному. Попугаи, например, сначала вдоволь наигрались с рождественскими коробочками украшенными снежинками, прежде чем начать есть вкусности. А символ нового года свинка - предпочла быстрее разломать обертку, чтобы немедленно добраться до её вкусного содержимого. Впрочем, кто проявил свой характер в полную силу, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жана Сивуха, так это тигр Елисей.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Когда он увидел мясную тушу, то стал прыгать, рычать, демонстрируя впечатляющие клыки, то есть он хотел как можно быстрее завладеть добычей и съесть её. А что касается милых и забавных фенеков то они заинтересовались больше самой коробкой, в которой находилось вкусное содержимое, но позже поняли, что в каждой из ячеек их ждёт что-то вкусное, хотя очень долго присматривались.

Сотрудники зоопарка говорят, что стараются как можно чаще так неординарно преподносить угощения животным. Для них это и польза и развлечение.

Карина Детюк, зам. директора по зоологической и научной части

В зоопарке животные не выслеживают себе добычу, им не нужно прятаться или убегать от врагов, проявлять наблюдательность и изобретательность, для того чтобы выжить. Соответственно, животным скучно, ведь они не могут проявить свои уникальные видовые способности. Чтобы добавить разнообразия и внести определенный элемент непредсказуемости в жизнь питомцев, мы уделяем большое внимание обогащению среды обитания. Это и сложный интерьер вольер с различными брёвнами, корягами, укрытиями, местами для отдыха и обзора местности.

Поэтому для того, чтобы расширить возможности животных, специалисты находят им предметы, которыми они могут играть, ломать и последующем находить им новое применение в своих вольерах.