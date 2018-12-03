Зимний отдых в Буковеле®

Отдых в Карпатах прекрасен в любое время года – мягкий климат и сказочные пейзажи круглый год привлекают сюда туристов со всей Европы. Но, по-настоящему удивительными и незабываемыми станут дни, проведенные в горах зимой. Особенно, если выбрать для зимних каникул Буковель – Мекку украинских лыжников и сноубордистов.

Рецепт хорошего праздника

Когда земля укрывается снегом, а на стеклах появляются первые морозные узоры, самое время паковать чемоданы и отправляться в горы за сказочными впечатлениями.

В это время года самый знаменитый горнолыжный курорт Украины пользуются особой популярностью, но пусть вас это не пугает. Даже если вы совсем не умеете кататься на лыжах, выбор развлечений в Буковеле настолько велик, что даже всем желании перепробовать все вряд ли удастся.

Итак, интересное на курорте:

- Танцы на льду.

С нетерпением ждете морозов, чтобы покружиться на коньках? Готовьте хорошее настроение, потому что в Буковеле вас ждет открытый ледовый каток. Здесь можно не только оттачивать танцевальное мастерство, но и сыграть в хоккей с друзьями. Снаряжение, кстати, тащить с собой совсем не обязательно – его прокат включен в стоимость катания.

- Сноубайки, сноутюбы и зорбинг.

Если раньше пределом мечтаний всех любителей острых зимних ощущений были санки, то сейчас список значительно увеличился. Вместо привычных всем саней – удобные и легкие сноутюбы, вместо велосипеда – сноубайк. А те, кому катастрофически мало в жизни адреналина, могут испытать себя на прочность и прокатиться в огромном прозрачном шаре – зорбе. Одно точно: какое бы развлечение вы для себя не выбрали, масса незабываемых эмоций вам обеспечена!

- Костюмированные конкурсы и вечеринки.

Проводить фестиваль новогодних героев на ГК Буковель уже стало хорошей традицией. Потому, если отдых для вас не только созерцание горных красот и поедание гуцульских смаколыков, поспешите принять участие в самом веселом и увлекательном новогоднем косплее в Украине! Что нужно: придумать костюм (будет это дед Мороз, новогодняя снежинка или грозный йети – решать только вам), запастись хорошим настроением и успеть зарегистрироваться для участия.

Ну и конечно, не упускайте возможности открыть лыжный сезон. На курорте есть трассы как для профессионалов, так и для тех, кто понятия не имеет, с какой стороны подойти к лыжам. С начинающими в Буковеле работают опытные инструкторы, которые помогут разобраться в премудростях горнолыжного спорта и обучат всем азам.

На курорте как дома

Проживание – один из самых важных моментов во время любой поездки. Если развлечься можно и экспромтом, то о хорошем и удобном жилье на время отдыха стоит позаботиться заранее. И дело не только в своевременном бронировании. Важно подобрать вариант, в котором вам будет комфортно и уютно, какой бы компанией вы не отправились в Карпаты.

Так, для новогоднего романтического отпуска вдвоем подойдет обычный номер в гостинице, а вот для большой компании или семейного отдыха лучше арендовать отдельный домик. Отель «Лапландия», к примеру, предлагает туристам просторные комфортабельные коттеджи из цельного сруба, в которых имеется все для того, чтобы ваш отдых в Буковеле был полноценным:

- оборудованная современной техникой кухня с камином;

- продуманный стилизованный интерьер;

- большая ухоженная территория с альтанками и мангалами;

- возможность взять с собой в поездку домашнего питомца (проживание с животными возможно по предварительной договоренности);

«Лапландия» - идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и домашний уют. Когда в камине по-новогоднему потрескивают дрова, а в окна заглядывают горы, все мечты сбываются!