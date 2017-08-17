Зоомороженое и летний душ для животных. Как борятся с жарой в экопарке?

От жары страдают не только люди - животные тоже изнывают от летнего зноя. Нестандартное решение нашли сотрудники харьковского экопарка. Теперь приматы и хищники будут лакомиться зоомороженым и даже принимать летний душ

Для медведей Елисея и Хана и медведицы Лизы деликатес готовят с вечера, чтобы он успел хорошенько застыть, говорят работники экопарка. Необычный десерт состоит из говяжьей крови и кусочков мяса

Валерия Иващенко, заместитель директора по зооветеринарным вопросам: Мы даем им именно в пластиковых бутылках. Потому как они на пластик не обращают вообще внимания. Это тоже самое обогащение среды обитания животных. Чтобы у них не было одноманерого поведения – ходить из угла в угол. Мы это делаем для того, чтобы животное могло развлечь себя. Они разрывают эти бутылки, а мороженое слизывают, тем самым они охлаждают себя.

А вот лемуру Анатолию и его подруге десерты хищников не по нраву, они предпочитают сладкое. В их мороженом много фруктов и ягод. По тому же рецепту готовят и для орангутангов. Вот Василий, к примеру, любит мороженое со смородиной. Охотно следуют гастрономическому примеру старших и малыши лемуров и мартышек.

Ольга Прокопова, начальник сектора приматов:

Мы замораживаем в бутылках и подвешиваем на мелких приматов, на лемуров, на мартышек. Это обогащает их среду. Потому что животные сидят, все-таки, в клетках. И им жарко, как и всем живым существам.

Еще одно нововведение – это система орошения. В самые жаркие дни она спасает обитателей экопарка от зноя, прямо в вольерах. Включают ее исключительно в случае необходимости, чтобы животные не привыкали, и каждый раз испытывали радость, рассказывают сотрудники экопарка. И добавляют, что подобный подход уже давно используют в зоопарках Европы.