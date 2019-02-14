Звериная любовь: как в зоопарке отмечали День Святого Валентина

Рысь по имени Сникерс лакомится мясом в лепестках роз. Хищника и его любимую Симу таким оригинальным способом сегодня поздравляли с Днем Святого Валентина. Грациозные кошечки отнеслись к необычному поздравлению по-разному. Так Сникерс как истинный самец и хищник в первую очередь набросился на свежее мясо, а вот нежная Сима сначала тщательно исследовала лепестки цветков. Как пушистая семья рыси - уже около четырех лет, рассказывает Карина Детюк, и добавляет таких пар у них в зоопарке много, поэтому они решили поздравить каждую из них.

Карина Детюк, зам. директора по зоологической и научной части

Существует множество дискуссий о том, действительно ли животные могут испытывать те же романтические эмоции и чувства, что и люди. Но если понаблюдать за парами наших питомцев, можно с уверенностью утверждать, любовь между животными есть, а значит и дню влюбленных в харьковском зоопарке быть. Создать романтическую атмосферу в вольерах помогли неотъемлемые атрибуты праздника - валентинки, лепестки роз.

Для влюбленных воспитанников сотрудники зоопарка соорудили вкусные угощения в виде сердечек из яблок, моркови, свеклы, мясного фарша и сыра. А вольеры украсили лепестками цветов.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

От корма в виде сердечек были в восторге корсаки, фенеки и лисички. Съедобные валентинки из фарша, творога и свеклы, были съедены в считанные минуты и показательно, что большую активность проявляли самцы. А вот самки как истинные леди больше наслаждались атмосферой. Бурый капуцин был настолько активен, что сразу утащил поднос, рассыпав все вкусности. Но самки не расстроились, такому повороту событий и это не помешало им, угостится сердечками в виде яблок и свеклы.

Самая милая пара, по словам Жанны Сивухи - это черно-бурые лисы Джерри и Джина. Пушистые хитрюги вместе уже 7 лет и успели воспитать лисенка Феликса, который частенько радует детей на выездных лекциях зоопарка.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Сами родители - это пример настоящей и очень искренней любви и заботы. Джерри очень трепетно относится к своей подруге. Он очень любит делать различные тайники с едой, но не против, если их находит Джина. Так что наши питомцы - это настоящий пример для подражания в вопросах романтики истинные символы любви.

Для этого, говорят в зоопарке, достаточно вспомнить о грациозных лебедях и утках-мандаринках, которые являются символами любви, гармонии и верности.